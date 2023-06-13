Похудевшая Нюша в белоснежном мини-платье едва прикрыла сокровенное: блеснула загорелыми прелестями на вечеринке

13 июня Нюша приехала на вечеринку к подруге в Москву. Она оказалась на теплоходе. Певица облачилась в белое мини-платье с драпировкой. Она едва прикрыла сокровенное. Артистка сделала объемную укладку и макияж с алой помадой. Она дополнила образ туфлями на каблуке, сделав ноги длиннее.
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Поклонники были сражены образом звезды. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего красивая», «Вот это фигура», «Какая стала стройная», «Коротковат наряд», «Вообще ничего не прячет», «Ну хоть в трусах», «Тут прям куколка», — стали писать в Сети.