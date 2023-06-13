Савельева запечатлела подросшего сына Сафонова: обрадовался идеальной уборке в комнате — все по полочкам

На этот раз Саша поделилась трогательным видео. Она засняла реакцию сына на прибранную детскую комнату. В его шкафу все игрушки расставили по местам, устроив полный порядок. Леон встал на колени, разглядывая ящики с наклейками.

«Ох, машины! А здесь животные! А это нарисован пистолет. Не знаю, что это», – восхищался мальчик. «Твои конструкторы», – пояснила певица.

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