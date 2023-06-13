Савельева запечатлела подросшего сына Сафонова: обрадовался идеальной уборке в комнате — все по полочкам

Саша Савельева. Фото: соцсети звезды

Певица поделилась трогательными кадрами с Леоном.

Саша Савельева уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных выпускниц «Фабрики звезд». Певица обрела счастье в браке с актером Кириллом Сафоновым. У пары родился сын Леон. Уже четыре года пара скрывает его лицо. Но порой они делятся кадрами с снаследником.

На этот раз Саша поделилась трогательным видео. Она засняла реакцию сына на прибранную детскую комнату. В его шкафу все игрушки расставили по местам, устроив полный порядок. Леон встал на колени, разглядывая ящики с наклейками. 

«Ох, машины! А здесь животные! А это нарисован пистолет. Не знаю, что это», – восхищался мальчик. 

«Твои конструкторы», – пояснила певица.

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Поклонники восхитились звонким голосом Леона. Многие также заметили, что он подрос. Напомним, что супруги в этом году стали стали чаще проводить время с Израиле. Савельева заверила, что они уже давно живут на две страны.

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