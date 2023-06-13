Ксения Бородина не побоялась показать свои неудачные фото: все посмеялись от души

Ксения Бородина уже больше 20 лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон, когда попала в шоу «Дом-2». Порой Ксению можно увидеть на светских вечеринках. Она пользуется услугами стилистов, чтобы выглядеть безупречно. Но в начале карьеры звезду часто видели в не самых удачных образах.
На этот раз Бородина пообщалась с поклонниками. Ее попросили показать фото, над которым она смеялась от души. Телеведущая решила выложить сразу серию неудачных снимков.
На одном из кадров у нее был светлый макияж с акцентом на глаза, который выглядел как маска. На еще одном снимке она прикусила губы, щеголяя в майке в облипку. Также Ксению засняли жующую с подругами в бигудях.
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«Судя по тому как раньше фоткали, их может быть бесконечное количество», — заявила звезда.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что любят тех, кто умеет посмеяться над собой. Некоторые отметили, что в молодости у каждого человека есть неудачные фото.