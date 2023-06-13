Ксения Бородина не побоялась показать свои неудачные фото: все посмеялись от души

На этот раз Бородина пообщалась с поклонниками. Ее попросили показать фото, над которым она смеялась от души. Телеведущая решила выложить сразу серию неудачных снимков.

На одном из кадров у нее был светлый макияж с акцентом на глаза, который выглядел как маска. На еще одном снимке она прикусила губы, щеголяя в майке в облипку. Также Ксению засняли жующую с подругами в бигудях.

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