Располневшая на Кипре Рита Агибалова в трусах с высокой талией обнажила пышные бедра и пикантный животик

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова уже несколько лет с мужем Павлом Марсо и двумя детьми живет на Кипре.
Рита Агибалова пропагандирует здоровый и активный образ жизни, учит подписчиц быть стройными. Но суд по последним снимкам в микроблоге, Рита Агибалова своими же правилами пренебрегает. Выглядит она вполне себе аппетитно.
Рита Агибалова с детьми, сестрой Ольгой Гажиенко и племянниками отправилась на пляж, где и сделала пикантное фото.
Рита Агибалова предстала в трусах от купальника с высокой талией, которые подчеркнули ее пышные бедра и пикантный животик.
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Рита Агибалова в трусах. Фото: соцсети
В руках Рита Агибалова держит водный пистолет, вероятно, для игр с детьми.
«Кого обрызгать?» — поинтересовалась под фото Рита Агибалова.