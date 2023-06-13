Располневшая на Кипре Рита Агибалова в трусах с высокой талией обнажила пышные бедра и пикантный животик

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова уже несколько лет с мужем Павлом Марсо и двумя детьми живет на Кипре.

Рита Агибалова пропагандирует здоровый и активный образ жизни, учит подписчиц быть стройными. Но суд по последним снимкам в микроблоге, Рита Агибалова своими же правилами пренебрегает. Выглядит она вполне себе аппетитно.

Рита Агибалова с детьми, сестрой Ольгой Гажиенко и племянниками отправилась на пляж, где и сделала пикантное фото.

Рита Агибалова предстала в трусах от купальника с высокой талией, которые подчеркнули ее пышные бедра и пикантный животик.

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