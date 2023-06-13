45-летняя Ольга Орлова поразила своим фото без фильтров: предстала «старушка в морщинках»

Ольга Орлова уже давно стала медийной личностью. Она долгое время пела в группе «Блестящие», а потом стала ведущей «Дома-2». Блондинка часто предстает на публике. В этом году она во второй раз стала мамой и уже спустя несколько месяцев вернулась в форму. Поклонники также поражаются тому, как молодо выглядит звезда в 45 лет.
На этот раз Ольгу атаковали хейтеры. От нее потребовали фото без ретуши. Артистка решила отозваться на такую просьбу. Она выложила фото, на котором показала сморщенное и очень морщинистое лицо. Орлова посмеялась над злопыхателями, состарив себя в специальном приложении.
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Ольга Орлова. Фото: соцсети звезды
Пользователи Сети сразу отреагировали на снимок. «Какая неприятная старуха», «Боже мой, зачем же людей так пугать», «С чувством юмора все в порядке», «Это прям круто! Будете красивой бабушкой», «старушка в морщинках», «Посмеялась, вы молодец», — стали писать в Сети.