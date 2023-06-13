45-летняя Ольга Орлова поразила своим фото без фильтров: предстала «старушка в морщинках»

На этот раз Ольгу атаковали хейтеры. От нее потребовали фото без ретуши. Артистка решила отозваться на такую просьбу. Она выложила фото, на котором показала сморщенное и очень морщинистое лицо. Орлова посмеялась над злопыхателями, состарив себя в специальном приложении.

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