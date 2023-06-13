Инстасамка призналась, что несколько лет назад обманула кучу людей

Не так давно Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, стала гостьей YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром». Во время передачи Зотеева сделала неожиданное признание. По словам Дарьи, в прошлом она обманула кучу людей.

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Звезда призналась, что несколько лет тому назад брала деньги за рекламу, но пиарила заказчиков избирательно. Таким образом, часть оплаченных услуг так и не была ею оказана.

Позднее Зотеева обзавелась директором и, как ей казалось, решила вопросы с обманутыми клиентами. Однако во время программы появилась девушка, которая заявила, что Инстасамка ей все еще должна 15 тысяч рублей. Звезда тут же поспешила извиниться перед бывшей заказчицей, заверив ее, что вернет деньги прямо сейчас.