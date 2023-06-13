В рубашке на голое тело: Кристина Бухынбалтэ расстегнула пуговицы, засветив упругую грудь без лифчика — бесстыдное видео

Эффектная брюнетка Кристина Бухынбалтэ, безусловно, одна из самых красивых девушек на «Доме-2».

У Кристины Бухынбалтэ шикарная фигура, которую она с некоторых пор демонстрирует без стеснения и стыда.

На этот раз Кристина Бухынбалтэ примерила новый костюм, который ей доставил курьер. Наряд состоит из брюк и рубашки. В микроблоге Кристина Бухынбалтэ предстала в обновке, надев рубашку на голое тело.

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