«У кого такие красивые волосики?»: Алиана Устиненко из «Дома-2» засняла подросшую дочку крупным планом

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко в конце апреля во второй раз стала мамой. Теперь она наслаждается обществом старшего сына Роберта и маленькой дочери Микаэллы, которой нет еще и двух месяцев.

В микроблоге Алиана Устиненко периодически делится видео с участием своих детей. На этот раз она показала малышку Микаэллу крупным планом, правда, развернув к камере затылком. Лицо дочери Устиненко пока прячет.

«У кого такие красивые волосики? У кого головушка такая красивая?» — нежно приговаривала Алиана Устиненко, держа дочку на руках.

«У меня!» — отвечал Алиане сын Роберт.