«У кого такие красивые волосики?»: Алиана Устиненко из «Дома-2» засняла подросшую дочку крупным планом

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко в конце апреля во второй раз стала мамой. Теперь она наслаждается обществом старшего сына Роберта и маленькой дочери Микаэллы, которой нет еще и двух месяцев.
В микроблоге Алиана Устиненко периодически делится видео с участием своих детей. На этот раз она показала малышку Микаэллу крупным планом, правда, развернув к камере затылком. Лицо дочери Устиненко пока прячет.
«У кого такие красивые волосики? У кого головушка такая красивая?» — нежно приговаривала Алиана Устиненко, держа дочку на руках.
«У меня!» — отвечал Алиане сын Роберт.
«Вот так и приходится делить любовь на двоих», — резюмировала Алиана Устиненко.
Дочка Алианы Устиненко. Фото: скрин соцсети