Рудова в камуфляжных брюках обнажила пирсинг на мягком животике: «сочная» со всех сторон

На этот раз Наталья поделилась горячими селфи. Она облачилась в черную футболку и камуфляжные брюки карго. Актриса оголила свой мягкий животик, показав интимный пирсинг. Она также оттопырила округлый тыл. Рудова не стала прятать пачку денег, которая торчала из ее сумочки.

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