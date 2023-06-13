Рудова в камуфляжных брюках обнажила пирсинг на мягком животике: «сочная» со всех сторон

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она полюбилась многим зрителям, когда снялась в сериале «Татьянин день». Актриса также не раз снималась в пикантных сценах. В свои 39 лет она предпочитает держать себя в форме. Блондинка часто носит смелые наряды, подчеркивая свои достоинства.
На этот раз Наталья поделилась горячими селфи. Она облачилась в черную футболку и камуфляжные брюки карго. Актриса оголила свой мягкий животик, показав интимный пирсинг. Она также оттопырила округлый тыл. Рудова не стала прятать пачку денег, которая торчала из ее сумочки.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
«Один из тех бесконечных дней, который ничего не значит», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. «Хорошенькая», «Какой животик», «Вся такая сочная», «Выглядит соблазнительно», «Манкий животик», «Грудь так стоит, что футболка укоротилась», «Блондинка на миллион», — стали писать подписчики.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды