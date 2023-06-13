Бузова обнажила свои прелести в университете: топ-бандо сползает вниз, юбка обтягивает выпирающий живот

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в России. Артистка любит привлекать внимание. Зачастую она щеголяет в дерзких нарядах, едва прикрывающих ее формы. На этот раз звезда приехала в Ярославском государственном техническом университет, чтобы выступить.
На этот раз Бузова решила устроить фотосессию в библиотеке. Она покрасовалась в черном топе-бандо. Певица засветила следы от загара. Она накинула леопардовый жакет и надела юбку с поясом, которая обтягивала живот. Ольга оголила часть тела, красуясь в учебном заведении.
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Поклонники удивились такому выбору наряда. Некоторые посчитали его слишко смелым. Другие заметили, что артистка поправилась. «Ой, я думала наряд для вечеринки», «В таком виде пришла в вуз! Ох, что она делает», «Так животик торчит! Пора поставить рестораны на паузу», «Студенты точно обомлели», — стали писать в Сети.