Самбурская выставила напоказ свои «аппетитные» округлости: грудь выглядывает из декольте, бедра напряжены

Настасья Самбурская уже много лет строит карьеру в кино. Многие ее знают по таким картинам, как «Универ», «Женщины против мужчин». Примечательно, что она не только на камеру, но и в обычной жизни носит смелые наряды, подчеркивая свои достоинства. Звезда держит себя в форме круглый год.
На этот раз Самбурская приняла участие в горячей фотосессии. Она поделилась пикантными кадрами. Актриса в алом боди с кружевом кокетливо наклонилась, обнажив полушария груди. Потом она кокетливо задрала подол шелковой юбки, демонстрируя напряженные бедра. Настасья подставила свои прелести солнцу.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Настасья. «Ох, что за красотка», «Тут мурашки по коже бегут», «Невероятная дива», «Очень красиво», «Как же ваша фигура прекрасна», «Сколько работы над собой! Браво», «Чарующе», «Образ так вам идет», «И мужчины подбирают слюнки», — стали писать подписчики.