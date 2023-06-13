Самбурская выставила напоказ свои «аппетитные» округлости: грудь выглядывает из декольте, бедра напряжены

На этот раз Самбурская приняла участие в горячей фотосессии. Она поделилась пикантными кадрами. Актриса в алом боди с кружевом кокетливо наклонилась, обнажив полушария груди. Потом она кокетливо задрала подол шелковой юбки, демонстрируя напряженные бедра. Настасья подставила свои прелести солнцу.

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