Валя Карнавал в платье-футболке блеснула своими прелестями: оголила «ножки-колбаски», обмотанные тесемками

На этот раз Валя приехала на фотосессию. Она решила облачиться в черное платье-футболку с фартуком. Блогерша едва прикрыла сокровенное. Она оголила изящные бедра, а также показала ножки. Певица надела модные босоножки с длинными завязками.

«Ножки-колбаски», — посмеялась звезда.

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