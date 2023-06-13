Валя Карнавал в платье-футболке блеснула своими прелестями: оголила «ножки-колбаски», обмотанные тесемками

Валя Карнавал уже давно стала известной персоной. Она продолжает снимать ролики для соцсетей, которые набирают миллионы просмотров. Артистка стала популярной в России. Теперь ее также можно увидеть на сцене в качестве певицы. Она предпочитает щеголять в дерзких нарядах.
На этот раз Валя приехала на фотосессию. Она решила облачиться в черное платье-футболку с фартуком. Блогерша едва прикрыла сокровенное. Она оголила изящные бедра, а также показала ножки. Певица надела модные босоножки с длинными завязками.
«Ножки-колбаски», — посмеялась звезда.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многих она поразила тем, как нарядилась. «Ох, прям что-то на ролевом», «Без юбки? Жаришка», «Во всем хороша», «Фигура просто отличная», «Самая соблазнительная улыбка», «Тут все будоражит», — стали писать в Сети.