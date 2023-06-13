Кети Топурия неожиданно сменила имидж: косы ниже колен, модный топ из денима

Кети Топурия уже давно стала известной исполнительницей. Она регулярно дает концерты и появляется на светских мероприятиях. Солистка группы «А’Студио» славится не только своим необычным вокалом, но и регулярно демонстрирует яркие и стильные образы. На этот раз звезда предстала в очень экстравагантном аутфите.
На этот раз Кети приступила к съемкам в новом клипе. Она сменила несколько образов. Для такого случая певица даже решила кардинально преобразиться. Она нарастила косы ниже колен. Артистка также облачилась в джинсовый топ-бюстье на пуговицах и сиреневые брюки-парашюты. Она дополнила лук каблуками.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Кети. Многие осыпали ее комплиментами. «Самая стильная певица на эстраде, со своим шармом», «Топик такой сделаю из старых джинс», «Красивая, как всегда!», «Очень красивая, скромная, всегда эффектная», «Просто богиня», — стали писать в Сети.