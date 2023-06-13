Кети Топурия неожиданно сменила имидж: косы ниже колен, модный топ из денима

На этот раз Кети приступила к съемкам в новом клипе. Она сменила несколько образов. Для такого случая певица даже решила кардинально преобразиться. Она нарастила косы ниже колен. Артистка также облачилась в джинсовый топ-бюстье на пуговицах и сиреневые брюки-парашюты. Она дополнила лук каблуками.

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