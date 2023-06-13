Грудастая, крутобедрая: располневшая Дарья Пынзарь в рваных белых тряпицах прогарцевала по пляжу перед мужем — такое надо видеть

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь перестала ограничивать себя в еде с тех пор, как отказалась от роли ведущей реалити-шоу. Ранее она поддерживала субтильные формы, чтобы смотреться хорошо на экране, который, как известно, увеличивает.

Сама же Дарья Пынзарь не раз признавалась, что нравится самой себе пышнотелой. Так что, сейчас Пынзарь, вероятно, приблизилась к своему идеалу. На фото и видео, которые Дарья Пынзарь размещает в Сети из Турции, очевидно, что за последнее время она заметно поправилась.

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