Никаких фильтров: Подольская без макияжа и укладки запечатлелась с двухлетним сыном Преснякова в Испании

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

Певица поделилась кадрами из отпуска, который проводит с семьей в Европе.

Наталья Подольская растит детей вместе с мужем Владимиром Пресняковым. Недавно пара отметила восьмилетие старшего наследника Артемия, а вот младшему Ивану только два года.

На этот раз Подольская предстала на отдыхе. Она улетела с семьей в Испанию. Певица решила покрасоваться на фоне пальм. Она облачилась в шорты-бермуды и белый топик. Артистка отказалась от макияжа, а волосы решила не укладывать, собрав в гульку. На руках она держала своего младшего сына. 

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Наталья Подольская с сыном. Фото: соцсети звезды

«Без фильтров», – заявила Наталья.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень красивая», «В 40 лет отлично выглядит», «Как милый мальчик», «Блондин подрос», «Ну тут все идеально», — стали писать в Сети.

 

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