Никаких фильтров: Подольская без макияжа и укладки запечатлелась с двухлетним сыном Преснякова в Испании

На этот раз Подольская предстала на отдыхе. Она улетела с семьей в Испанию. Певица решила покрасоваться на фоне пальм. Она облачилась в шорты-бермуды и белый топик. Артистка отказалась от макияжа, а волосы решила не укладывать, собрав в гульку. На руках она держала своего младшего сына.

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