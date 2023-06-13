Никаких фильтров: Подольская без макияжа и укладки запечатлелась с двухлетним сыном Преснякова в Испании

Наталья Подольская растит детей вместе с мужем Владимиром Пресняковым. Недавно пара отметила восьмилетие старшего наследника Артемия, а вот младшему Ивану только два года.
На этот раз Подольская предстала на отдыхе. Она улетела с семьей в Испанию. Певица решила покрасоваться на фоне пальм. Она облачилась в шорты-бермуды и белый топик. Артистка отказалась от макияжа, а волосы решила не укладывать, собрав в гульку. На руках она держала своего младшего сына.
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Наталья Подольская с сыном. Фото: соцсети звезды
«Без фильтров», – заявила Наталья.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень красивая», «В 40 лет отлично выглядит», «Как милый мальчик», «Блондин подрос», «Ну тут все идеально», — стали писать в Сети.