«Пусть вам будет пусто!»: Александр Васильев устроил истерику в аэропорту, пытаясь пронести «запрещенку» в самолет

Историк моды, автор книг и телеведущий Александр Васильев устроил скандал в аэропорту Казани, пытаясь пронести на борт самолета запрещенные предметы, а именно, бутылки с жидкостью, объемом более ста миллилитров.

Во время досмотра сотрудница службы аэропорта увидела в ручной клади Александра Васильева бутылку с маслом — подарок его татарских поклонников — и не разрешила пронести ее на борт самолета. Таковы правила. Но Александр Васильев решил, что его регалии позволяют ему немного больше, чем остальным смертным.

Пытаясь убедить в этом сотрудницу аэропорта, Александр Васильев осыпал ее проклятиями. Вышедший из себя историк моды в тот момент вел себя очень не интеллигентно. Видео некрасивой истерики мэтра попало в Сеть.

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