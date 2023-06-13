Самбурская оголилась в общей женской бане: водичка струится ручейками по прелестям

На этот раз Самбурская предстала в неожиданном месте. Она решила попариться в бане. Актриса разделась, представ топлес. Она надела лишь панамку. По ее телу строились ручейки воды. Она не постеснялась показать лицо без макияжа.

«Сегодня впервые побывала в женском отделении, в общей бане», — заявила артистка.

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