Самбурская оголилась в общей женской бане: водичка струится ручейками по прелестям

Настасья Самбурская уже много лет строит карьеру. Она стала популярной персоной, когда снялась в сериале «Универ». Примечательно, что актриса снимается в новых проектах, а также поет на сцене. В свои 36 лет она не перестает следить за фигурой. Звезда удивляет фанатов своими усиленными тренировками.
На этот раз Самбурская предстала в неожиданном месте. Она решила попариться в бане. Актриса разделась, представ топлес. Она надела лишь панамку. По ее телу строились ручейки воды. Она не постеснялась показать лицо без макияжа.
«Сегодня впервые побывала в женском отделении, в общей бане», — заявила артистка.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Настасья. Многие заметили, что даже без косметики у нее сияющий вид. «До чего разгорячилась», «Бесподобно», «Красивая невозможно», «Ох, прям богиня», «Как вспотела», «Получилось так горячо», — стали писать в Сети.