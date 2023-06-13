«Это любовь»: Ирина Млодик подловила, как младшая лапочка-дочка расцеловала Эммануила Виторгана — самое милое видео

Известная актерская чета Эммануил Виторган и Ирина Млодик стали родителями в зрелом возрасте. Две дочери-погодки сделали пожилых артистов очень счастливыми людьми.
Старшей наследнице пары, Этель, в феврале исполнилось пять лет, а младшей, Кларе, летом будет четыре года.
Эммануил Виторган и Ирина Млодик обожают своих очаровательных дочек-брюнеток с кудрявыми волосами и часто делятся в микроблоге видео с участием Этель и Клары.
На этот раз Ирина Млодик запечатлела на камеру милый момент. Клара забралась на колени к папе и расцеловала его, громко причмокивая.
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«Это любовь», — подписала кадры Ирина Млодик.
Подписчики тут же отреагировали, попросив маму девочек почаще делиться такими нежными и позитивными кадрами.
Эммануил Виторган с дочкой Кларой. Фото: скрин соцсети
«Прелесть! Ирочка, показывайте подлиннее такие видео! Это такой позитив. Девочки ваши чудесные!», «Какие же ваши девочки искорки. Такие эмоции яркие», «Какая милота! Папины доченьки!», «Зацелован, заколдован», — отреагировали в Сети.