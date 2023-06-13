«Это любовь»: Ирина Млодик подловила, как младшая лапочка-дочка расцеловала Эммануила Виторгана — самое милое видео

Известная актерская чета Эммануил Виторган и Ирина Млодик стали родителями в зрелом возрасте. Две дочери-погодки сделали пожилых артистов очень счастливыми людьми.

Старшей наследнице пары, Этель, в феврале исполнилось пять лет, а младшей, Кларе, летом будет четыре года.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик обожают своих очаровательных дочек-брюнеток с кудрявыми волосами и часто делятся в микроблоге видео с участием Этель и Клары.

На этот раз Ирина Млодик запечатлела на камеру милый момент. Клара забралась на колени к папе и расцеловала его, громко причмокивая.

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