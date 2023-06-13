Статный красавец с щетиной: Саша Артемова из «Дома-2» рассекретила нового избранника — вместе уехали в Турцию

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова несколько лет назад рассталась с мужем и отцом своей дочери — Евгением Кузиным.

Все это время Саша Артемова была одна, ну или не хотела рассказывать подписчикам о своей личной жизни. Только сейчас Саша Артемова поделилась, что счастлива в отношениях с новым избранником. В микроблоге Саша Артемова разместила снимок, на котором запечатлелась рядом с молодым человеком приятной внешности. Статным и со щетиной.

Парочка встречается всего месяц, но уже вместе улетела отдыхать в Турцию. Избранник радует Сашу Артемову сюрпризами, на днях она похвасталась огромным букетом орхидей.

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