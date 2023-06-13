Статный красавец с щетиной: Саша Артемова из «Дома-2» рассекретила нового избранника — вместе уехали в Турцию

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова несколько лет назад рассталась с мужем и отцом своей дочери — Евгением Кузиным.
Все это время Саша Артемова была одна, ну или не хотела рассказывать подписчикам о своей личной жизни. Только сейчас Саша Артемова поделилась, что счастлива в отношениях с новым избранником. В микроблоге Саша Артемова разместила снимок, на котором запечатлелась рядом с молодым человеком приятной внешности. Статным и со щетиной.
Парочка встречается всего месяц, но уже вместе улетела отдыхать в Турцию. Избранник радует Сашу Артемову сюрпризами, на днях она похвасталась огромным букетом орхидей.
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Саша Артемова и ее новый избранник. Фото: соцсети
«Думаю, что уже нет особого смысла скрывать то, что у меня в личной жизни происходит. Я не знаю почему, но именно с этого фото хочется начать наш рассказ знакомства. Все случилось 13 мая на дне рождения нашей подруги Нелли Ермолаевой. Был сумасшедший день, где с одного мероприятия на другое я едва успевала переодеваться в машине + адские пробки, нервы и новость о том, что моя подруга сказала «да» на предложение выйти замуж», — написала под фото Саша Артемова.
Детали знакомства Саша Артемова пообещала раскрыть немного позже.
Многие подписчики скептически отреагировали на новость о романе Саши Артемовой. Они считают, что месяц знакомства — слишком незначительный срок, чтобы о нем трезвонить.