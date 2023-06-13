Виктория Боня в черном платье в пол на голое тело щегольнула в Монако: обнажила «сочное» декольте

Виктория Боня уже много лет строит карьеру на телевидении. Больше 10 лет назад она начала вести передачи, а потом запустила свой бизнес. И даже переехав в Монако, светская львица продолжает работать ведущей. А недавно она блистала на Каннском кинофестивале, где красовалась в роскошных нарядах.
На этот раз Боня решила увидеться с подругой. Она отправилась в ресторан, где предстала в черном платье в пол с открытой спиной. Телеведущая отказалась от белья, демонстрируя изящные изгибы фигуры. Она подчеркнула свои глубокое декольте, обнажив свои прелести. Виктория запечатлелась за столиком, показав упругие «холмики».
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Многие осыпали ее комплиментами. «Классная такая», «Просто шик», «Голливудская дива», «Декольте завлекает», «Очень соблазнительные формы», «Ох, что за чикуля», «Платье сидит идеально», «Всем бы так выглядеть после 40», — стали писать в Сети.