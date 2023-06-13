Виктория Боня в черном платье в пол на голое тело щегольнула в Монако: обнажила «сочное» декольте

На этот раз Боня решила увидеться с подругой. Она отправилась в ресторан, где предстала в черном платье в пол с открытой спиной. Телеведущая отказалась от белья, демонстрируя изящные изгибы фигуры. Она подчеркнула свои глубокое декольте, обнажив свои прелести. Виктория запечатлелась за столиком, показав упругие «холмики».

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