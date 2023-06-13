СМИ: состояние перенесшей инфаркт Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось

Еще 5 июня стало известно, что Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали. Сначала поступила информация, что у нее случился инсульт, а позже в СМИ сообщили, что актриса пережила инфаркт головного мозга. До сих пор народная артистка РСФСР находится в реанимации. А 13 июня разошлись слухи, что состояние звезды ухудшилось.