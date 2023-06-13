СМИ: состояние перенесшей инфаркт Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Global Look Press

Народная артистка РСФСР продолжает находиться в реанимации.

Еще 5 июня стало известно, что Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали. Сначала поступила информация, что у нее случился инсульт, а позже в СМИ сообщили, что актриса пережила инфаркт головного мозга. До сих пор народная артистка РСФСР находится в реанимации. А 13 июня разошлись слухи, что состояние звезды ухудшилось. 

По данным телеграм-канала Mash, у нее развилась сердечная недостаточность. Отмечается, что врачи стараются медикаментозно компенсировать левожелудочковую недостаточность. Напомним, ранее ечто й установили электрокардиостимулятор.

Поклонники переживают за актрису. Многие отмечают, что молятся за нее. 

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