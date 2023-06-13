Михаил Ефремов может скоро выйти на свободу

Актер Михаил Ефремов может скоро покинуть колонию, в которой отбывает реальный уголовный срок. Артист изъявил желание побороться за родину, поэтому, возможно, его могут туда отпустить.

Пока Ефремов не прошел медицинскую комиссию, ему отказали по состоянию здоровья. Но артист намерен подлечиться и попытать счастье снова.

Ефремов, напомним, три года назад пьяным ехал по Садовому кольцу, вылетел на встречку и врезался в «газель». Водитель автомобиля скончался на месте, а сам Ефремов получил лишь незначительные повреждения.

В итоге Ефремову дали срок — восемь лет тюрьмы.

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