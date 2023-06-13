Самбурская в алом боди с кружевом блеснула своими «сладкими холмиками»: подставила солнцу прелести

На этот раз Настасья решила предстать на фотосессии в смелом наряде. Она покрасовалась в шелковой юбке с разрезом и алом боди с кружевом. Актриса обнажила свое декольте, показав полушария груди. Она подставила прелести солнцу. Самбурская игриво обнажила ножку, схватившись за подол наряда.

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