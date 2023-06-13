Самбурская в алом боди с кружевом блеснула своими «сладкими холмиками»: подставила солнцу прелести

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных персон, когда снялась в сериале «Универ». Артистка предпочитает не только сниматься в новых проектах, но и петь на сцене. В свои 36 лет она много времени уделяет фигуре. Звезда мечтает о семье, но достойного мужчину пока не нашла.
На этот раз Настасья решила предстать на фотосессии в смелом наряде. Она покрасовалась в шелковой юбке с разрезом и алом боди с кружевом. Актриса обнажила свое декольте, показав полушария груди. Она подставила прелести солнцу. Самбурская игриво обнажила ножку, схватившись за подол наряда.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Настасья. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ох, какая красивая», «Просто прелесть», «Декольте выглядит соблазнительно», «Солнце подсветило главное», «Какая вы горячая штучка», «Точное попадание в образ», — стали писать в Сети.