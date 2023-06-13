Принц Гарри шокировал откровениями на недавнем суде против издания Mirror

На днях принц Гарри выступил на судебном процессе против издания Mirror. Помимо всем известных претензий о том, что журналисты якобы виноваты в разрыве с герцога с его бывшей подругой Челси Дэви, Гарри ошарашил всех своим новым откровением.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Оказывается, принц до 30 лет считал себя биологическим сыном майора Джеймса Хьюитта. Так как эти слухи распространяли СМИ. По словам герцога Сассекского, эта навязчивая мысль отравляла его жизнь до 2014 года. Гарри признался, что с ужасом ждал, когда его прогонят из королевской семьи.

Скандальное выступление принца было примечательно еще и тем, что подобных выходок семейство Виндзоров не позволяло себе около 130 лет. Гарри действовал на суде без посредника, и это очень огорчило его отца. Источники, близкие к семье монарха, сообщили о том, что король Карл III «печален и сбит с толку» всей этой историей.

Источник: starhit.ru