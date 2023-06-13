Алла Пугачева осталась без средств к существованию

Переселившаяся в Израиль Алла Пугачева оказалась в затруднительном положении. Выяснилось, что она не имеет права получать в этой стране пенсию. В этом отношении она не равноправна с коренными жителями Израиля. Она не может претендовать ни на пенсию, ни на другие социальные выплаты, потому что переезд произошел после того, как ей исполнилось 60 лет.

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Большая часть жизни певицы прошла в России. Это значит, что максимум, что ей может предложить израильское правительство, — это бесплатный проезд в общественном транспорте и скидка на посещение музеев, сообщает издание Аrgumenti.ru.