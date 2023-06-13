Чулпан Хаматова скатилась на дно — спуталась не с теми людьми

Известная российская актриса Чулпан Хаматова уже больше года живет в Европе. В Юрмалу артистка сбежала спасать свой дом, испугавшись, что на фоне сложной мировой ситуации у нее заберут недвижимость.

Поклонники Хаматовой действия не оценили. Более того, актриса не дает заскучать, делая громкие заявления про «плохую Россию».

Работы в Латвии у Чулпан практически нет. Она играет в местном театре, учит местный язык. На русском говорить ей не разрешают.

По последним данным, стало известно, что Хаматова начала работать в проекте признанного иноагентом в России журналиста Михаила Зыгаря*. Его работы проплачены Западом и рассчитаны на дестабилизацию обстановки в нашей стране.

Если так дальше и пойдет, то у Чулпан есть все шансы получить статус иноагента в России. Уж очень она напрашивается.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.