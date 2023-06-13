Ольга Рапунцель пожаловалась на бывшего мужа: «Посты красиво пишет и чешет всем, какая я плохая»

Семейная жизнь Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитриенко разладилась после 5 лет совместной жизни. Звезды «Дома-2» расстались, однако это не мешает им бросаться упреками в адрес друг друга.

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Дмитриенко утверждает, что ушел от жены из-за ее измен. А Рапунцель приписывает этот грешок своему бывшему мужу и утверждает, что причиной развода стало рукоприкладство со стороны супруга.

А не так давно у женщины появился еще один весомый повод негативно высказаться в адрес Дмитрия. Дело в том, что мужчина не появился на дне рождения их младшей дочери.

Подписчики Рапунцель спросили о том, какой подарок получила София от папы. И Ольга поспешила сообщить, что никаких подарков не было. При этом, она не забыла упомянуть о том, что Дмитриенко слишком сосредоточен на том, чтобы очернить ее репутацию.