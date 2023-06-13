Национальность Аллы Пугачевой — упадете, когда узнаете

Мать — Зинаида Архиповна Одегова — из Пермского края, русская. Однако в прессе часто писали, что на самом деле настоящее имя певицы — Алла Боруховна Раппопорт.

Никаких доказательств этому нет, так как семья артистки якобы тщательно скрывала принадлежность к еврейской национальности. В любом случае Пугачева, если когда-нибудь захочет — расскажет. Но, как говорится, дыма без огня не бывает.

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