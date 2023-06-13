Волочкова едва влезла в корсет не по размеру: расходится по швам – до конфуза один вдох

Правда, целиком свой образ Волочкова не показала. Она заинтриговала подписчиков в Сети лишь кадром со спины. И люди заметили, что корсет, натянутый на голое тело, Анастасии оказался не по размеру. Кто-то из фолловеров заметил: одно неловкое движение или следующий вдох – и он просто лопнет в шнуровке. Балерина пообещала показать результат съемок совсем скоро.

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