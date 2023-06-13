Илана из «Уральских пельменей» поманила лоснящимися бедрами в купальнике: солнышку подставила, людям показала

Актриса из шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева улетела с семьей на отдых. В этот раз она предпочла турецкую Ривьеру вместо дубайской. И не пожалела, поскольку учится водить яхту.

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С аэропорта Илана сразу отправилась в порт, где их с мужем и дочкой уже ждал экипаж яхты. Они взошли на борт и отправились в большое путешествие. Но прежде чем постигать азы руления, красотка устроила фотосессию.

На фоне гавани Илана изящно позировала в купальнике, выказав лоснящиеся бедра людям, которые подставила солнышку. Поклонники усыпали красотку комплиментами и попросили не забывать делиться кадрами с отпуска почаще.