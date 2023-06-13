Игривая Самбурская выказала в кружевном корсете интимное: прильнула к стенке и смотрит томно

Актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками кадрами с фотосессии в деревне, в ходе которой сменила несколько ярких и привлекательных образов. Звезда любит красивые наряды и старается подчеркивать соблазнительные формы откровенными вырезами.

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На новом фото Самбурская предстала в алом корсете с кружевами, подвергнувшими точеный стан и красивый бюст, и черной юбке с разрезом впереди. Томно глядя в сторону, звезда игриво прильнула к деревянной стенке. Настасья знает свои рабочие ракурсы и выигрышные позы, поэтому результатом осталась довольна.