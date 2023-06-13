Волочкова оголилась снизу и показала мурашки: любимый ракурс балерины (фото)

Анастасия Волочкова недавно заявила, что даст фору любой 20-летней красотке, и вряд ли кто-то вступил с ней в спор на эту тему. Артистка ежедневно посещает тренировки и оттачивает свое балетное мастерство, демонстрируя в соцсетях не только шпагаты, но и другие элементы танца. Нередко звезда показывает и части тела, которыми достигла своего успеха, - натруженные ножки. В этот раз она сделала это в машине.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Расположившись на переднем сиденье автомобиля, Волочкова оголила низ и подняла вверх свои длинные балетные ноги. По бедрам даже побежали мурашки – такое вряд ли кто-то из поклонников видел раньше. Этот ракурс у балерины давно стал любимым, ведь именно так можно разглядеть, какими бесконечными, стройными и подтянутыми являются ее ноги.