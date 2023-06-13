Михалкова в купальнике с прозрачными детальками предъявила сочную фигуру: аж светится в интимных местах

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова после длительного затишья в Сети вышла на связь. Красотка рассказала, как у нее дела: она по-прежнему играет в антрепризе, занимается экологией, ведет блог. Путешествует актриса мало, поэтому восстанавливаться предпочитает в релакс-центрах.

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На обожаемые спа-процедуры Михалкова снова отправилась в полюбившийся центр. И устроила перед процедурами фотосессию. Позируя себе в зеркале, Михалкова продемонстрировала красивую фигуру в купальнике с прозрачными элементами на интимных местах, подсвеченных на контрасте. Поклонники давно не видели любимицу в бикини, поэтому были рады удостовериться, что Юлия в отличной форме.