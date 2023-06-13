«Сейчас у Аллы нет никого — не на кого оставить детишек»: экс-домработница Пугачевой – про обстановку в семье Пугачевой

Людмила Дороднова, более известная как домработница Люся, долгие годы была в семье Аллы Пугачевой помощницей по хозяйству, на ее глазах выросла старшая дочка артистки Кристина Орбакайте. К моменту появления двойняшек Лизы и Гарри Галкиных Людмила уже не работала в семье, а ушла помогать Филиппу Киркорову, но продолжила общаться и с Аллой Борисовной, и с Кристиной.

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Сейчас она переживает за Пугачеву, переехавшую жить в Израиль. Ведь если первенца Примадонне помогала растить бабушка Зинаида Архиповна, мама Аллы, то сейчас такого золотой подмоги у нее нет – все приходится тянуть самой.

«Алле очень повезло, что у нее была такая мама. Сейчас у Аллы нет никого — не на кого оставить детишек. А Зинаида Архиповна была очень хорошая, умная, а еще она — педагог. Занималась с Кристиной музыкой. Таких бабушек, конечно, надо еще поискать. Она для нее была больше чем мама», - вспомнила Дороднова былое.

Пугачева уехала в Израиль в числе первых россиян, покинувших страну весной 2022 года. Максим Галкин* теперь все время в разъездах – пытается зарабатывать на жизнь по всему миру, чтобы хоть как-то прокормить семью, ведь после эмиграции доходы упали.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам сайта mk.ru, газеты "Московский комсомолец"