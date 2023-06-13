Самбурская соблазнительно изогнулась, демонстрируя прелести в нюдовом платье: будто в исподнем позирует

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская предупредила подписчиков в соцсетях, что очень скоро на экраны выйдет несколько проектов подряд с ее участием. Мол, готовьтесь, поклонники и хейтеры, теперь я буду в каждом утюге. Это известие обрадовало фанатов – в предвкушении они уже потирают руки.

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Еще одним бонусом для преданных поклонников стали новые кадры Самбурской. Настасья показала, как участвует в фотосессии, и люди ахнули при виде ракурсов и нарядов любимицы. Среди образов оказался даже спорный прикид, более похожий на нижнее белье, чем на платье. Тем не менее, подчеркнуть красоту тела актрисы нюдовое платье-комбинация смогло безупречно. Она позировала фотографу, соблазнительно изогнувшись.