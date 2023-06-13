Ради роли: оскандалившийся Кирилл Сафонов отказался от русского языка

Актер театра и кино Кирилл Сафонов, который еще недавно оправдывался за то, что публично перешел на мову, вновь привлек внимание подписчиков. Оскандалившийся муж певицы Саши Савельевой отказался от русского языка снова. На этот раз от предпочел иврит. Впервые за долгое время актеру понадобился этот язык, чтобы заработать: совсем скоро он примет участие в постановке местного театра.

«Этот четверг будет для меня очень важным событием - моя первая за долгое время работа на иврите. Хорошая игра и замечательная компания. «Влюбленный» - постановочное чтение в городской гостиной в Бейт Ариэлле», - сообщил актер.

Объявление Сафонова про игру на иврите вызвало неоднозначную реакцию. Кто-то поддержал актера и порадовался за него, а кому-то такое решение звезды не понравилось.

«Уже по-русски не судьба? Что за понты такие», «Удачи вам и вдохновения», «Давайте по-украински», «Господи, кому нужен актеришка заднего плана», «И вас с Днем России», «Был любимый актер, все его любили, а теперь…», «Очередной предатель. Надеемся, никогда вас не видеть в России», «Кирилл, вы покинули Россию?» - комментируют фолловеры.

Сафонов действительно не живет в России, причем очень давно. Он перебрался в Израиль со своей нынешней женой, там в 2019 году у них родился сын. На родину артист прилетал, чтобы зарабатывать – снимался в кино, играл в театре.

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