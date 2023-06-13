«Смотрел как выступает мама»: Аделина Сотникова впервые привела кроху-сына на свое выступление

Аделина Сотникова посвятила свою жизнь фигурному катанию. Она стала первой в российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Но спортсменка завершила карьеру и теперь строит семью. Она строит отношения с теннисистом Дмитрием Попко. У них растет сын Адриан.
12 июня в День России звезда выступила на публике. Впервые Аделина решила взять с собой на работу семимесячного наследника. В соцсети спортсменка поделилась трогательным фото. Она в блузке и сарафане стояла с малышом на руках, который был в джинсовом комбинезоне и вельветовой толстовке.
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Аделина Сотникова с сыном. Фото: соцсети звезды
«Первый раз Адриан сегодня смотрел как выступает мама. Это конечно совершенно другое чувство, когда ты знаешь, что на площадке находится твой сын. Силы сразу прибавляются.
Пока он ничего не понимает, но когда он подрастет я ему все буду рассказывать и показывать в каком возрасте и где он был», – написала звезда.