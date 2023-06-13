«Когда подрастет, я ему все буду показывать»: Аделина Сотникова впервые привела кроху-сына на свое выступление

12 июня в День России звезда выступила на публике. Впервые Аделина решила взять с собой на работу семимесячного наследника. В соцсети спортсменка поделилась трогательным фото. Она в блузке и сарафане стояла с малышом на руках, который был в джинсовом комбинезоне и вельветовой толстовке.

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