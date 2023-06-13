Наталья Рудова понежилась в молоке: намокшая сорочка прилипла к манким прелестям: Хейли Бибер оценила

На этот раз Наталья опубликовала пикантное фото, сделанное в 2018 году. Тогда она в сорочке искупалась в ванне полной молока. Наряд намок и прилип к ее прелестям. Актриса продемонстрировала соблазнительные изгибы фигуры. Рудова заметила, что недавно подобное фото сделала модель Хейли Бибер.

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