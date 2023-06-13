Наталья Рудова понежилась в молоке: намокшая сорочка прилипла к манким прелестям: Хейли Бибер оценила

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она стала известной благодаря сериалу «Татьянин день». Блондинка в свои 39 лет не перестает дразнить мужчин. Она держит себя в форме и регулярно предстает в смелых нарядах. Поклонники удивляются тому, что звезда еще не замужем.
На этот раз Наталья опубликовала пикантное фото, сделанное в 2018 году. Тогда она в сорочке искупалась в ванне полной молока. Наряд намок и прилип к ее прелестям. Актриса продемонстрировала соблазнительные изгибы фигуры. Рудова заметила, что недавно подобное фото сделала модель Хейли Бибер.
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Наталья Рудова и Хейли Бибер. Фото: соцсети звезды