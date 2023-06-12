«Ночь в Вегасе»: невестка Орбакайте в платье-бюстье оторвалась с внуком Пугачевой в казино

На этот раз пара провела ночь в казино. Алена решила облачиться в атласное платье-бюстье с разрезом. Никита тоже выглядел элегантно в черных джинсах и рубашке. Они запечатлелись в развлекательном заведении. Многие отметили, что невестка Кристины Орбакайте выглядит, как звезда Голливуда.

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