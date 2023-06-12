«Ночь в Вегасе»: невестка Орбакайте в платье-бюстье оторвалась с внуком Пугачевой в казино

В 2022 году многие артисты покинули Россию. Если Алла Пугачева живет в Израиле, то ее старший внук Никиты Пресняков перебрался в США, где раньше учился. Он обосновался в Лос-Анджелесе и сразу нашел работу. Недавно музыкант устроил путешествие с женой Аленой Красновой. Они посетили Санта-Барбару, а потом приехали в Лас-Вегас.
На этот раз пара провела ночь в казино. Алена решила облачиться в атласное платье-бюстье с разрезом. Никита тоже выглядел элегантно в черных джинсах и рубашке. Они запечатлелись в развлекательном заведении. Многие отметили, что невестка Кристины Орбакайте выглядит, как звезда Голливуда.
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Алена Краснова и Никита Пресняков. Фото: соцсети звезды
«Ночь в Вегасе», – написала Краснова.
Поклонники восхитились парой. «Классные», «Красивые», «Как это шикарно», «Ой, тут словно актриса из Голливуда», «Прям вечернем платье», — стали писать в Сети.