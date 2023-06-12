Нюша в джинсовых шортах обнажила свои округлые формы перед толпой: упругий тыл во всей красе

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц в стране. В свои 32 года певица продолжает строить карьеру. Она уехала в Дубай, где растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. А вот концерты она лишь недавно возобновила, вернувшись в форму после родов.
На этот раз Нюша приехала в Волгоград, где появилась на концерте «Блогеры России». На публике она щегольнула в корсете из денима и крохотных шортах. Певица исполнила свои хиты и зажигательно станцевала на глазах толпы. Она обнажила свои загорелые и упругие бедра. Звезда похудела, возобновив свои тренировки.
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«Дорогие, с праздником, с Днем России! Я благодарна своей земле. Во мне сплетаются многонациональные корни, но родилась я в России. Я ценю свою историю, несу в этот мир любовь и аутентичность с памятью своих предков» – написала певица.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая классная», «Наряд просто огнище», «В отличной форме», «Какая чикуля», «Ох, вот это формы», — стали писать в Сети.