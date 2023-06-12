Нюша в джинсовых шортах обнажила свои округлые формы перед толпой: упругий тыл во всей красе

На этот раз Нюша приехала в Волгоград, где появилась на концерте «Блогеры России». На публике она щегольнула в корсете из денима и крохотных шортах. Певица исполнила свои хиты и зажигательно станцевала на глазах толпы. Она обнажила свои загорелые и упругие бедра. Звезда похудела, возобновив свои тренировки.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».