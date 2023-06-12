«Такая тут влюбленная»: Клава Кока в кожаном жакете на голое тело сверкнула своей «ложбинкой греха»

Клава Кока уже успела стать популярной. Больше пяти лет она выступает на сцене. Певица выпускает один хит за другим. Примечательно, что в свои 26 лет она следит за фигурой и регулярно облачается в пикантные наряды. Блондинка предпочитает выглядеть привлекательно, так как ищет себе жениха.
Певица на этот раз удивила фанатов. Она выложила кадры, на которых предстала в кожаном костюме с жакетом на голое тело. Клава сверкнула своим декольте, не скрыв «ложбинку греха». Она снялась в шоу «Однажды в России» вместе с Ольгой Картунковой. Однако артистка сделала неожиданное заявление.
«Такая тут влюбленная!» – написала звезда.
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Поклонники были восхищены. Многие отметили, что она по-настоящему сияет. «Какая красивая», «Просто шик», «Какое декольте», «И кто счастливчик?», «Лишила всех сна своим нарядом», «Умеет выглядеть соблазнительно», — стали писать в Сети.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды