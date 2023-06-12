«Такая тут влюбленная»: Клава Кока в кожаном жакете на голое тело сверкнула своей «ложбинкой греха»

Певица на этот раз удивила фанатов. Она выложила кадры, на которых предстала в кожаном костюме с жакетом на голое тело. Клава сверкнула своим декольте, не скрыв «ложбинку греха». Она снялась в шоу «Однажды в России» вместе с Ольгой Картунковой. Однако артистка сделала неожиданное заявление.

«Такая тут влюбленная!» – написала звезда.

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