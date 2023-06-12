52-летняя Лера Кудрявцева без макияжа повеселилась с молодым мужем в машине: влюбленные и счастливые

На этот раз Лера покаталась на машине с возлюбленным. Она была без макияжа и зачесанными волосами. Телеведущая пела и танцевала вместе с Макаровым, который решил ее поддержать. Хоккеист отпустил руль и стал ритмично двигаться. Кудрявцева оторвалась, показав свое лицо без прикрас. Кадры с веселой поездкой муж звезды выложил в Сеть.

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