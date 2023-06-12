52-летняя Лера Кудрявцева без макияжа повеселилась с молодым мужем в машине: влюбленные и счастливые

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она продолжает вести популярные передачи. В 52 года блондинка может похвастаться стройной фигурой. Зачастую она предстает на публике в ярких образах. Многие удивляются тому, как молодо выглядит звезда. 12 июня она провела время с молодым мужем Игорем Макаровым.
На этот раз Лера покаталась на машине с возлюбленным. Она была без макияжа и зачесанными волосами. Телеведущая пела и танцевала вместе с Макаровым, который решил ее поддержать. Хоккеист отпустил руль и стал ритмично двигаться. Кудрявцева оторвалась, показав свое лицо без прикрас. Кадры с веселой поездкой муж звезды выложил в Сеть.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера без косметики. Многие осыпали ее комплиментами. Другие были рады видеть супругов вместе. Напомним, что в начале года ходили слухи, что пара находится на грани развода. Тогда телеведущая уехала отдыхать только с дочкой Марией. Но недавно пара отметила 10-ю годовщину со дня свадьбы.