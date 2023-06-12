Все в дениме: Бородина с подросшими дочками вышла на променад в парке Горького

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Она регулярно появляется на светских раутах. Особое внимание в 40 лет телеведущая посвящает фигуре и нарядам. И хоть она скрывает личную жизнь после развода со вторым мужем Курбаном Омаровым, звезда признавалась, что не одинока.
12 июня состоялся праздник — День России. Бородина решила выходной провести с детьми. Она вышла на променад с дочками: Марусей от первого брака и Теоной от второго мужа. Они даже оделись в одном стиле.
Телеведущая в брюках и джинсовой куртке даже залезла на брусья на детской площадке. Потом Ксения отвела наследниц в кинотеатр. Девочки были в джинсах и рубашках.
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Ксения Бородина с дочками. Фото: соцсети звезды
«Друзья, поздравляю вас с сегодняшним праздником, с днем нашей страны, с днем России! Сегодня нам есть что вспомнить, чем гордиться, у нас очень богатая история. Без знаний о своих корнях невозможно строить будущее, это фундамент, который должен быть прочным», – написала звезда.
Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что у Бородиной дочки растут красавицами.