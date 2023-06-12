Все в дениме: Бородина с подросшими дочками от разных мужчин вышла на променад в Парке Горького

12 июня состоялся праздник — День России. Бородина решила выходной провести с детьми. Она вышла на променад с дочками: Марусей от первого брака и Теоной от второго мужа. Они даже оделись в одном стиле. Телеведущая в брюках и джинсовой куртке даже залезла на брусья на детской площадке. Потом Ксения отвела наследниц в кинотеатр. Девочки были в джинсах и рубашках.

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