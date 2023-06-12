Ани Лорак засняла, как дочка от турецкого бизнесмена оторвалась с подругами: с яркими волосами и в модных джинсах

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц в России. Но в 2022 году певица делала перерыв и уезжала за границу с дочкой Софией. Примечательно, что там она встретила нового возлюбленного. Звезда даже привозила его в Москву и успела познакомить с родными.
На этот раз Лорак решила устроить праздник в честь дня рождения наследницы. Она организовала вечеринку на природе в стиле Барби. Именинница была в модных широких джинсах и топике. Она покрасила кончики волос в яркий цвет фуксии. София качалась на качелях, танцевала и веселилась с подругами. Не обошлось без большого торта.
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На этот раз Лорак тоже блеснула в джинсах. Лук она дополнила блузкой. Певица с радостью отметила 12-летие наследницы. «Ой, какая милая», «Так выросла уже», «Прическа у нее просто отпад», «Как повзрослела», «София очень похожа на отца», — стали писать в Сети. Напомним, что с отцом девочки турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу развелась несколько лет назад.