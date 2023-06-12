Ани Лорак засняла, как дочка от турецкого бизнесмена оторвалась с подругами: с яркими волосами и в модных джинсах

На этот раз Лорак решила устроить праздник в честь дня рождения наследницы. Она организовала вечеринку на природе в стиле Барби. Именинница была в модных широких джинсах и топике. Она покрасила кончики волос в яркий цвет фуксии. София качалась на качелях, танцевала и веселилась с подругами. Не обошлось без большого торта.

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