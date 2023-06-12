Клава Кока в одной рубашке обнажила аппетитные бедра на яхте: руками прикрыла «межножное пространство»

Клава Кока уже много лет строит карьеру на сцене. Она стала одной из самых популярных молодых исполнительниц в стране. Блондинка зачастую предстает в броских образах. Она не скрывает, что мечтает о семье и детях. И все чаще артистка получает предложения руки и сердца на концертах, где козыряет своими прелестями.
На этот раз Клава поделилась летними кадрами. Она показала, как каталась на яхте. Блондинка была облачена в одну рубашку. Ветер развивал ее волосы. Певица обнажила свои изящные бедра. Она решила покрасоваться на камеру на фоне заката, но руками прикрыла сокровенное. Кока насладилась теплым вечером.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Однажды», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами. Некоторые заметили, что на ней одежда блогера Дмитрия Масленникова. «Рубашка Димы», «Красотка такая», «Ой, без юбки», «Получилось очень соблазнительно», «Выглядит шикарно», — стали писать в Сети.