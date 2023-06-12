Клава Кока в одной рубашке обнажила аппетитные бедра на яхте: руками прикрыла «межножное пространство»

На этот раз Клава поделилась летними кадрами. Она показала, как каталась на яхте. Блондинка была облачена в одну рубашку. Ветер развивал ее волосы. Певица обнажила свои изящные бедра. Она решила покрасоваться на камеру на фоне заката, но руками прикрыла сокровенное. Кока насладилась теплым вечером.

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