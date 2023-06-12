Нюша без макияжа и в кроп-топе блеснула своими формами — брови тонкие, глаза «спят»

На этот раз Нюша прилетела в Волгоград. Она решила снять кадры сразу после сна в гостинице. Певица предстала в кроп-топе и шортиках. Она засветила свое декольте. Артистка покрасовалась без макияжа, а волосы собрала в гульку.

Она показала тонкие брови и сонные глаза с пышными ресницами. Звезда была удивлена тому, что некоторые фанаты решили, что она выпила горячительные напитки.

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