Нюша без макияжа и в кроп-топе блеснула своими формами — брови тонкие, глаза «спят»

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных и популярных исполнительниц в России. Но вот уже больше года певица живет в Дубае. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Но недавно звезда возобновила гастроли. Она снова радует всех, наряжаясь в смелые наряды.
На этот раз Нюша прилетела в Волгоград. Она решила снять кадры сразу после сна в гостинице. Певица предстала в кроп-топе и шортиках. Она засветила свое декольте. Артистка покрасовалась без макияжа, а волосы собрала в гульку.
Она показала тонкие брови и сонные глаза с пышными ресницами. Звезда была удивлена тому, что некоторые фанаты решили, что она выпила горячительные напитки.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На этот раз многие были поражены, увидев Нюшу без прикрас. Некоторые отметили, что она выглядит моложе. Другие обратили внимание на ее фигуру. «Похудела», «Глаза стали огромные», «Совсем другая», «Вид Нюши меняется с каждой неделей», «Глаза просто нараспашку, при этом веки спят», — стали писать в Сети.