«А юбка где? Все показала!»: Севастьянова в прозрачной блузке обнажила свои прелести, ошарашив народ

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она много лет занималась художественной гимнастикой. Примечательно, что олимпийская чемпионка завершила карьеру, но продолжает держать себя в форме. Она любит носить женственные образы. На этот раз звезда поделилась пикантным кадром.
На этот раз Каролина в ресторане предстала в смелом образе. Она покрасовалась в прозрачной блузке изумрудного цвета. При этом гимнастка обнажила свои изящные бедра. Она прикрыла крохотные шорты, поэтому казалось, что Севастьянова забыла про низ. Она визуально сделала ноги бесконечными.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Гимнастка сразила народ. Многие посчитали лук очень откровенным. Другие восхитились ее фигурой. «До чего хороша», «Шикарно выглядит», «Ой, а почему низа нет?», «А юбка где? Все показала!», «Богиня, тут просто слов нет», «Ну стоит хоть что-то прикрывать», — стали писать в Сети.