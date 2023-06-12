«А юбка где? Все показала!»: Севастьянова в прозрачной блузке обнажила свои прелести, ошарашив народ

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Гимнастка поделилась пикантными кадром, не скрыв свои бедра.

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она много лет занималась художественной гимнастикой. Примечательно, что олимпийская чемпионка завершила карьеру, но продолжает держать себя в форме. Она любит носить женственные образы. На этот раз звезда поделилась пикантным кадром. 

На этот раз Каролина в ресторане предстала в смелом образе. Она покрасовалась в прозрачной блузке изумрудного цвета. При этом гимнастка обнажила свои изящные бедра. Она прикрыла крохотные шорты, поэтому казалось, что Севастьянова забыла про низ. Она визуально сделала ноги бесконечными. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Гимнастка сразила народ. Многие посчитали лук очень откровенным. Другие восхитились ее фигурой. «До чего хороша», «Шикарно выглядит», «Ой, а почему низа нет?», «А юбка где? Все показала!», «Богиня, тут просто слов нет», «Ну стоит хоть что-то прикрывать», — стали писать в Сети.

Читайте также