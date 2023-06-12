«А юбка где? Все показала!»: Севастьянова в прозрачной блузке обнажила свои прелести, ошарашив народ

На этот раз Каролина в ресторане предстала в смелом образе. Она покрасовалась в прозрачной блузке изумрудного цвета. При этом гимнастка обнажила свои изящные бедра. Она прикрыла крохотные шорты, поэтому казалось, что Севастьянова забыла про низ. Она визуально сделала ноги бесконечными.

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