Бузова в мерцающем наряде подчеркнула пополневшие формы: грудь снизу вываливается, живот выпирает

На этот раз Ольга приехала в Могилев. Там она дала концерт перед тысячами людей. Артистка предстала в мерцающем костюме. Брюки туго сидели на ее формах. Она зажигательно танцевала перед народом. Под курткой оказался топик на завязках. Бузова оголила изящные полушария груди, сверкнувшие снизу.

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