Бузова в мерцающем наряде подчеркнула пополневшие формы: грудь снизу вываливается, живот выпирает

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон в стране. Артистка в свои 37 лет старается следить за фигурой и не перестает носить смелых нарядов. Она не так давно поправилась. Однако это звезда предпочла не скрывать, красуясь в бикини.
На этот раз Ольга приехала в Могилев. Там она дала концерт перед тысячами людей. Артистка предстала в мерцающем костюме. Брюки туго сидели на ее формах. Она зажигательно танцевала перед народом. Под курткой оказался топик на завязках. Бузова оголила изящные полушария груди, сверкнувшие снизу.
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Поклонники стали выкладывать кадры с Ольгой в соцсетях. Некоторые сняли ее так близко, что показали ее второй подбородок. Фанаты отметили, что артистка поправилась. «Очень сочная», «Ой, животик выпирает», «Стала мощной», «Ох, второй подбородок как развидеть?», «Наряд вот-вот треснет», — стали писать в Сети.
Ольга Бузова. Фото: соцсети